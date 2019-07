Facebook

Ein Spaß für Groß und Klein: Das Riesenschildkrötenrennen am Johannesplatz © Florian Eder

Quitsch, quitsch, quitsch! Dieses einzigartige pfeifend quitschende Verständigungssignal kennt man in Lienz: Das kann nur der Clown Murmuyo sein, der die Besucher des Olala am Lienzer Hochstein als Liftwart begrüßt. Die Eröffnung auf der Moosalm war ein voller Erfolg. Die „Fanfare van de eerste Liefdesnacht“ lockerte die Stimmung musikalisch auf, die bizarre Skiing Odysee lieferte eine Hommage an den in Österreich geliebten Skisport und die leuchtende „Floating Diva“ verzauberte mit Puccini und Mozart Arien auf der traumhaften Kulisse des Speicherteiches.