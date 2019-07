Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lienz ist neben Innsbruck die zweite Stadt in Tirol mit McDelivery Lieferdienst © Mjam

In Österreich fiel der Startschuss des Zustellservices vor fünf Jahren in der Bundeshauptstadt Wien, wo es das Service mittlerweile in 62 Standorten gibt. In Niederösterreich ist McDelivery mit drei McDonald’s-Restaurants, in Linz mit sechs, in Graz mit vier, in Klagenfurt mit zwei und Villach mit einem Restaurant bei Mjam online.