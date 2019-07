Der Osttiroler verlor am Dienstag bei Holzarbeiten das Gleichgewicht und stürzte rund vier Meter über einen Hang. Ein Arbeiter, der sich in der Nähe befand, eilte zu Hilfe.

Der Forstarbeiter wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Lienz geflogen (Sujetbild) © Juergen Fuchs

Ein 56-jähriger Mann war am Dienstag am frühen Nachmittag in Arnbach (Sillian) in einem abschüssigen und sehr schwer zugänglichen Gelände mit Holzarbeiten beschäftigt. Ungefähr gegen 15.30 Uhr stieg der Osttiroler auf einen gerade zuvor gefällten Baumstamm, verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte rund vier Meter über einen steilen, steinigen Hang hinunter. Er kam erst im Bereich größerer Steine und Bäume zu liegen.