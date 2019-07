Kleine Zeitung +

Osttirol Ein breit gefächertes Programm wartet dieses Wochenende auf Sie

Die Landjugend Ainet organisiert das Sautrogrennen, zur Instein-Gedenkfeier wird in die Lienzer Dolomiten geladen, Maria Anna Kratzer präsentiert ihre Kunst in Kals und Kleinodien werden in Anras zu hören sein.