© Lechleitner

Nach dem Eastrock-Festival, das am Wochenende in der RGO-Arena in Lienz über die Bühne ging, wurden die Veranstalter rund um die in Wien lebenden Lienzer Brüder Markus und Michael Lechleitner von unfreundlichen Anblicken überrascht. Vandale beschmierten die Damen- und Herrentoilette, den Boden in der Halle der RGO-Arena sowie die Mauer mit Tags wie "City Crime" und "Ripoff Crew".

"Eigentlich haben wir uns überlegt, mit einem neuen Konzept nach einer Pause wieder was zu machen, aber leider haben wir einen riesigen Schaden in der RGO Arena, der uns derzeit alles andere als motiviert! In Lienz ist es generell nicht so leicht, dass wir überhaupt irgendwo Veranstaltungen für junge Leute durchführen dürfen. Diese Aktion macht die ganze Situation auch nicht besser", zeigen sich die Eastrock-Festival-Veranstalter auf ihrer Facebook-Seite völlig verständnislos. Für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, haben die Veranstalter daher eine Belohnung ausgesetzt.