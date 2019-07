Facebook

© Markus Traussnig

Der Dienstag verwöhnt uns ganztags mit strahlend sonnigem Wetter. Abgesehen von dünnen Federwolken sieht man vorerst kaum eine Wolke am Himmel. Auch am Nachmittag entstehen nur harmlose Haufenwolken über den Bergen. Die Temperaturen steigen tagsüber mit der kräftigen Julisonne deutlich an und erreichen am Nachmittag hochsommerliche Werte. Nicht nur am Tristacher See hat es am Nachmittag über 30 Grad. Pünktlich zu den sogenannten Hundstagen nimmt die Hitzewelle also Fahrt auf. "Als Hundstage werden umgangssprachlich in Europa die heißen Tage in der Zeit vom 23. Juli bis zum 23. August bezeichnet," klärt der Wetterexperte Werner Troger auf.