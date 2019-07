Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Um das Programm frisch zu halten, muss man auch neue Strömungen wie den Neuen Zirkus beachten © Eder

Während für die Besucher ab heute der Olala-Zauber so richtig losgeht, beginnt für die rund 60 Helfer das Schwitzen. Damit alles reibungslos klappt und in gewohnter Perfektion über die Bühne geht, bedarf es einer langen Vorlaufzeit an Planung und eines unermüdlichen Einsatzes in der Festivalwoche.