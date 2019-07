Facebook

Simon Lang, Rene Mattersberger ,Lukas Mattersberger, Rene Leo, Matthäus Gander, Gabriel Mariner erfolgreich in Alpbach © KK/SU Matrei/Holzer

Am vergangenen Wochenende gingen in Alpbach die Ranggler-Staatsmeisterschaften über die Bühne. Der Favorit Lukas Mattersberger konnte in der Jugendklasse seine Kämpfe gegen den Salzburger Landesmeister Hubert Illmer, Rupert Eder, David Illmer und im Finale gegen Helmut Salzmann in kürzester Zeit gewinnen und sicherte sich somit souverän den Jugendstaatsmeistertitel. In der Schülerklasse schied Simon Lang in der zweiten Runde gegen den späteren Sieger und Schülerstaatsmeister Tobias Bernsteiner vorzeitig aus. Bei den Allgemeinen waren Osttirols Spitzenranggler vom Los nicht begünstigt und Rene Mattersberger hatte mit Christian Pirchner ein schweres Los das mit einem Remis endete. Albert Warscher verlor seinen Erstrundenkampf gegen den späteren Staatsmeister und Titelverteidiger Christoph Mayer.