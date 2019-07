Gefährlicher Auffahrunfall auf der Felbertauernstraße in Osttirol. Drei Personen wurden verletzt und in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.

Auf B108 in Ainet

Der Unfall ereignete sich gegen 11.40 Uhr © (c) Brunner Images / Philipp Brunner

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Samstagvormittag gegen 11.40 Uhr auf der Felbertauernstraße (B108) im Ortsgebiet von Ainet. Ein 63-jähriger Österreicher lenkte seinen PKW in Fahrtrichtung Oberlienz. Am Beifahrersitz führte er seinen Sohn (18) mit. Als er sein Fahrzeug verlangsamte und zum rechten Fahrbahnrand bzw. auf das Bankett lenkte, fuhr der nachfolgende Lenker, ein 27-jähriger Österreicher, vermutlich infolge Unachtsamkeit mit einem Klein-LKW auf das Heck des vor ihm anhaltenden PKW auf. Durch den heftigen Anprall wurde der PKW um die eigene Achse gedreht und kippte in der Folge nach links auf die Fahrerseite.