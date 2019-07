Facebook

© Markus Traussnig

Die Aussichten für den Sonntag: Der Vormittag bringt voraussichtlich teils noch Sonnenschein und nur harmlose Wolkenfelder. Am Nachmittag wird die Luft jedoch labiler und so wachsen immer mächtigere Quellwolken in den Himmel, die zu teils heftigen Gewittern mit Platzregen ausarten können. Wie so oft bei solchen Wetterlagen gibt es auch Orte, die weitgehend verschont bleiben. "Wo genau das der Fall sein wird, weiß allerdings im Vorfeld kein Mensch", behauptet der Wetterfachmann Werner Troger. Die Temperaturen gehen wohl nur geringfügig bzw. ein paar wenige Grade zurück. Etwa im Virgental hat es weniger als 25 Grad (Höchstwert).