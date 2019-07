Wetter in Osttirol

Viel Sonnenschein und steigende Temperaturen stehen auf dem Programm. Die Bedingungen für größere Aktivitäten sind vorerst noch sehr gut, denn vormittags sieht man höchstens dünne Feder- und Schleierwolken am Himmel. Am Nachmittag bilden sich dann verstärkt Quellwolken und in der weiteren Folge ist mit lokalen Wärmegewittern zu rechnen. "Diese Gewitter können örtlich durchaus auch heftig ausfallen und von Sturmböen mit strichweisem Hagel begleitet sein", warnt der Wetterexperte Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Beispielsweise im Raum Matrei sind Höchstwerte um oder etwas über 25 Grad zu erwarten.