Junge Lenkerin konnte den Überholvorgang in Matrei in Osttirol nicht mehr rechtzeitig beenden und prallte gegen einen talwärts fahrenden Kastenwagen.

Die Frau wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Der Lenker des Kastenwagens blieb unverletzt. © KLZ/Eder

Am Freitag gegen 7.30 Uhr fuhr eine 18-jährige Österreicherin mit ihrem Auto im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol von Huben kommend in Richtung Hopfgarten im Defereggental. Dabei überholte sie einen bergwärts fahrenden Lkw mit Anhänger. Die 18-Jährige konnte den Überholvorgang nicht mehr rechtzeitig beenden und prallte mit der linken Frontseite ihres Pkw gegen den talwärts fahrenden Kastenwagen eines 30-jährigen Österreichers.