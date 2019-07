Facebook

Die Rettungskräfte übernahmen beim 66-Jährigen die Erstversorgung © Fuchs Juergen

Ein 66-jähriger Mann aus dem Bezirk Lienz war am Donnerstag mit Malerarbeiten an der Fassade eines Einfamilienhauses in Kartitsch beschäftigt. Zum Entfernen des Abklebebandes stellte er unterhalb der Fassade eines Blechdaches eines Nebengebäudes eine vier Meter lange Leiter auf.