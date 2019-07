Facebook

Unter anderem ist auch die tschechische Gruppe "BRATRI V TRICKU" mit ihrer "Skiing Odyssey"bei der Eröffnung vertreten © KK/Olala

Aufgrund der großen Nachfrage um Karten für die Eröffnungsveranstaltung am Dienstag, 23. Juli, auf der Moosalm werden diese nicht wie geplant nur bei der Abendkassa, sondern schon am Montag, den 22. Juli, im Info- und Ticketstand am Lienzer Hauptplatz verkauft.