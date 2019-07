Facebook

Als First Responder ist Christoph Hauser schnell zur Stelle, um Erste Hilfe zu leisten © KK/Hauser

Es ist alles eine Frage der Organisation“, sagt Christoph Hauser. Der Virgener arbeitet als Notfallsanitäter beim Bundesheer, ist zweifacher Papa und engagiert sich in seiner Freizeit beim Roten Kreuz (Ortsstelle Matrei), bei der Bergrettung und der Freiwilligen Feuerwehr in Virgen. Er ist unter anderem zuständig für die Ausbildung der Bergretter in medizischen Belangen oder gibt sein Wissen weiter, wenn es um Personenrettung bei der Feuerwehr geht. „Mein Vater war Flugretter und hat die First-Responder-Stelle in Virgen mitaufgebaut. Das hat mich geprägt“, schildert der 35-Jährige.