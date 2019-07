Bis Oktober 2020 wird der Interspar-Markt in Nußdorf-Debant in zwei Bauetappen umgebaut und modernisiert. Parkplätze werden auf 2,70 Meter verbreitert.

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung zeigt Bürgermeister Andreas Pfurner auch diese Visualisierung – so soll der neue Markt aussehen wird (Seitenansicht) © REPRO/berchtold talmazan architekten

Nichts ist mehr so, wie es einmal war beim stark frequentierten Interspar-Hypermarkt in der Marktgemeinde Nußdorf-Debant. Zahlreiche Regale wurden in einem Teil des Marktes in den vergangenen Tagen bereits komplett leer geräumt. Auch Schilder weisen darauf hin, dass der Markt modernisiert und umgebaut wird. Mittlerweile hat dieser 45 Jahre auf dem Buckel und wurde zuletzt im Jahr 2002 aufgepeppt – und zwar um zehn Millionen Euro aufgepeppt.