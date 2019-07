Facebook

Josef Schett übt heftige Kritik wegen falscher Rechtsberatung © EXPA/ JFK

Seit über einem Jahr sitzt die Partei Impuls-Tirol nicht mehr im Landtag. Die Gerichte beschäftigen sich dafür umso intensiver mit ihr. So auch am Mittwoch in Innsbruck. In einem Zivilprozess hatte der ehemalige Impuls-Politiker Josef Schett seinen Anwalt geklagt. Dieser habe ihn und seine Kollegen im Dezember 2014 falsch beraten und in der Folge hätten sie deshalb keine Parteienförderung beantragt. Geld, das sie also nie hatten, nach einem überraschenden Gerichtsentscheid dann aber an „Vorwärts“, von denen sie sich abgespalten hatten, zurückzahlen mussten. Schett macht daher gegenüber dem Anwalt quasi seinen Anteil an den Folgekosten dieser – seiner Meinung nach falschen – Beratung geltend: fast 290.000 Euro.