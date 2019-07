Drei Teppichhändler stehen in Klagenfurt vor Gericht. Schadenssumme beträgt 840.000 Euro. Alle bekennen sich "nicht schuldig". Urteil voraussichtlich nicht vor Herbst.

Schwerer gewerbsmäßiger Betrug wird den drei Angeklagten vorgeworfen © Markus Traussnig

In Klagenfurt hat am Dienstag ein Betrugsprozess rund um eine Teppichreinigungsfirma begonnen. Drei Angeklagten wird vorgeworfen, für Teppichreinigungen und -reparaturen in ganz Österreich massiv überhöhte Beträge kassiert und Arbeiten nicht sorgfältig ausgeführt zu haben. Der Schaden wird mit mehr als 840.000 Euro angegeben. Alle drei Angeklagten bekannten sich nicht schuldig.