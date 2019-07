Am Freitag und Samstag findet Eastrock-Festival zum zehnten und letzten Mal statt. Veranstalter Michael Lechleitner über das Aus und die heurigen Höhepunkte.

Vier Schauplätze in zehn Jahren: Schloss Bruck, Tennishalle, Pfister (im Bild) und die RGO-Arena © KK/EASTROCK

Natürlich geben wir heuer noch einmal Gas“, sagt Veranstalter Michael Lechleitner auf die Frage, ob es ein leiser Abschied oder einer mit Pauken und Trompeten wird. Das Reggae-Festival Eastrock geht am Freitag und Samstag bei der RGO-Arena in Lienz in seine zehnte und letzte Runde.