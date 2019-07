Der deutsche Pilot geriet kurz nach dem Start in Turbulenzen. Er verlor die Kontrolle über sein Fluggerät und stürzte ab. Dabei verletzte er sich am rechten Arm.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Gleitschirm-Pilot verlor die Kontrolle über sein Fluggerät (Sujetbild) © APA/BARBARA GINDL

Ein 36-jähriger deutscher Paragleitpilot nahm am Montag in Obertilliach an einem Paragleit-Streckenflugwettbewerb teil. Gegen Mittag startete der Deutsche auf einer Seehöhe von 2092 Metern vom Startplatz „Golzentipp“ und wollte die vorgegebenen Wegpunkte anfliegen, um anschließend wieder am Startplatz zu landen. Kurz nach dem Start geriet der Paragleiter plötzlich in Turbulenzen, sodass der Schirm auf der rechten Seite einklappte und der Pilot die Kontrolle über das Fluggerät verlor.