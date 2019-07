Facebook

© APA/Christoph Schmidt

Der Sommer nimmt wieder Fahrt auf! Sonnenschein überwiegt von früh bis spät das Himmelsbild. Es zeigen sich nur mehr dünne Federwolken und ein paar harmlose Schönwetterwolken am Himmel. Mit den Temperaturen geht es nach einer frischen Nacht außerdem steil bergauf, und zwar in allen Höhenlagen. Höchstwerte bis etwa 27 Grad im Raum Lienz. "Es herrscht gutes Freizeit- und Ausflugswetter", verspricht der Meteorologe Werner Troger. Im Iseltal weht nach wie vor Tauernwind. Im Raum Matrei hat es bis zu 23 oder 24 Grad am Nachmittag, kaum mehr.