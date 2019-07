Facebook

Sie organisierten das VW-Käfertreffen: Kasper und Daniel Unterberger © Brunner Images | Philipp Brunner

Alle zwei Jahre sind Oldtimerfreunde aus ganz Europa beim VW-Käfertreffen in Kals am Großglockner. Zum vierten Mal veranstalteten Daniel und Kaspar Unterberger heuer die Zusammenkunft der „Lufgekühlten“. Zum Auftakt stand für die 180 Teilnehmer ein Fotoshooting mit Ausfahrt über die Kalser Glocknerstrasse zum Lucknerhaus am Programm. Einen Tag später machte sich der Tross von Kals über das Defereggental und den Staller-Sattel nach Olang in Südtirol auf. Höhepunkt war für die Teilnehmer die Prämierung ihrer Lieblinge in diversen Kategorien, bevor am Sonntag wieder nach Hause ging.