Kleine Zeitung +

Königin des Pustertals Eine neue Glocke für die Burg Heinfels

Es war ein besonderer Tag für die „Königin des Pustertals“: Am 12. Juli wurde in der Glockengießerei Grassmayr in Innsbruck die Schutzengelglocke gegossen. Damit wird die alte Tradition der Glocken auf der Burg wieder aufgenommen.