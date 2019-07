Facebook

Die Tiroler Teilnehmer beim Bundesentscheid 4er-Cup und Reden, mit der Landes- und Bezirksführung sowie Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger © KK/Landjugend

Die besten Redner Österreichs trafen sich beim Redewettbewerb der Landjugend in Matrei in Osttirol. Beim Bundesentscheid 4er-Cup und Reden konnte sich Julia Weiskopf aus Prägraten gegen die Konkurrenz durchsetzen. Mit ihrer vorbereiteten Rede zum Thema "Gläubig - auch ohne Kirche!?" zog sie Jury und Publikum in ihren Bann und kann sich von nun an "Bundessiegerin" nennen. Die Landjugend Österreich veranstaltet jedes Jahr verschiedene Bundesentscheide. Der größte davon ist der Entscheid im 4er-Cup und Reden. Heuer fand dieser Bewerb in Zusammenarbeit mit der Jungbauernschaft/Landjugend Bezirk Osttirol in Matrei statt. Den rund 400 Teilnehmern aus ganz Österreich wurde einiges abverlangt. Beim 4er-Cup mussten sich die Teams durch verschiedene Geschicklichkeits-, Wissens- und Kreativstationen kämpfen. Da galt es beispielsweise beim Bretterwandbach Lieder durch gurgeln zu erraten, man musste sein Wissen über das Frauenwahlrecht unter Beweis stellen oder Länder anhand ihrer Umrisse erkennen. Beim Redewettbewerb trafen sich die besten Redner Österreich, die vorher bei den einzelnen Landesentscheiden als Sieger hervorgingen.