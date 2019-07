Facebook

Gute Kämpfe lieferte Simon Lang in der Schülerklasse bis 14 Jahre © KK/SURaika Matrei

Drei Klassensiege, zwei zweite Plätze und einen dritten Rang holten die Athleten der Sportunion (SU) Raika Matrei nach einer kurzen Wettkampfpause beim Alpencup-Ranggeln in Fügen und waren damit wieder beste Vereinsmannschaft. Die Schützlinge von Trainer und Sektionsleiter Franz Holzer zeigten sich in bestechender Form: Beim Kreuzjoch-Ranggeln, das auf Grund der Witterung in der Festhalle in Fügen ausgetragen wurde, feierten die Schüler-Ranggler einen Tagessieg durch Gabriel Mariner (8 bis 10 Jahre) einen zweiten Rang von Matthäus Gander (10 bis 12 Jahre) sowie einen dritten Rang von Simon Lang in der Klasse 12 bis 14 Jahre. Mit einem Tagessieg feierte Lukas Mattersberger in der Klasse 16 bis 18 Jahre nach einer Verletzungspause ein gelungenes Comeback. In der Klasse IV gelang Rene Leo nach mehrjähriger Pause mit dem Klassensieg ein gelungener Einstieg. In der Klasse II erranggelte sich Rene Mattersberger den ausgezeichneten zweiten Rang. Beim Hogmoarbewerb schieden Albert Warscher gegen Stefan Sulzenbacher und Rene Mattersberger gegen Christian Pirchner mit Unentschieden in Runde eins aus. Philip Holzer ist leider auf Grund seiner Verletzung noch für längere Zeit außer Gefecht. Hogmoar und Klasse I Sieger wurde der Saalbacher Christoph Kendler, der auch im Alpencup klar in Führung liegt.