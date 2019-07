Dabei kam die 16-jährige Mofafahrerin zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen an der linken Hand zu.

Am 14. Juli, um 13.30 Uhr wollte eine 16-jährige österreichische Staatsbürgerin mit einen Motorfahrrad auf der B 107 in Dölsach, Obergöriach, links abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Motorrad, dessen Lenker, ein 42-jähriger Italiener, gerade einen Überholvorgang durchführte. Die Jugendliche kam zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen an der linken Hand zu. Der Motorradfahrer blieb unverletzt.