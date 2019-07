Facebook

Gym-Schüler und Lehrer liefen für den guten Zweck © BG/BRG LIENZ

Mehr als 63.000 Teilnehmer in 30 Ländern weltweit: So viele Menschen wie noch nie nahmen am heurigen „Global 6K Walk & Run für Wasser“ der internationalen Kinderhilfsorganisation World Vision teil. Ihr Ziel: Den Zugang zu sauberem Trinkwasser in den ärmsten Regionen der Welt zu verbessern. Dadurch konnten über zwei Millionen Euro erlaufen werden. Allein in Österreich sind in Summe mehr als 3.600 engagierte Menschen in über 60 Austragungsorten sechs Kilometer gegangen oder gelaufen.