66-Jähriger fiel bei Aufräumarbeiten 1,5 Meter in die Tiefe.

Symbolbild © Juergen Fuchs

Am Mittwoch gegen 16 Uhr war ein 66-jähriger Einheimischer auf einer Baustelle in Stronach mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Als er ein Brett wegräumen wollte, fiel der Mann rund 1,5 Meter in die Tiefe und hat sich dadurch im Bereich des Oberarms und der Schulter schwere Verletzungen zugezogen, die im Krankenhaus Lienz operativ behandelt werden musste.