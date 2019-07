Facebook

Mit dem Jahres-Ticket Lienz kann man das ganze Jahr alle öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt nutzen © VVT TIROL

Viele Wege führen in die Natur und so gibt es zahlreiche Verbindungen zu den schönsten Ausflugs- und Wanderzielen Osttirols. Die Linienbusse des VVT fahren zum Beispiel in das Pustertal (Linie 961 und 962), in das Tiroler Gailtal (Linie 965), in das Villgratental (Linie 966), in das Defereggental (Linie 953), in das Virgental (Linie 951) und bis zum Lucknerhaus in Kals (Linie 952) oder zum Matreier Tauernhaus (Linie 955). Auch auf den Iselsberg kommt man per Bus mit der Linie 942. Der Wildpark Assling ist von Lienz aus mit der Linie 962 erreichbar.