In der Nacht zum 10. Juli 2019 brachen bisher unbekannte Täter einen Fahrscheinautomat an der Bahnhaltestelle in Nikolsdorf auf und entwendeten daraus Bargeld in der Höhe eines mittleren 3-stelligen Eurobetrages. Der Automat wurde dadurch total beschädigt. Der Schaden liegt im unteren 5-stelligen Eurobereich.