Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fach- und Hilfskräfte sind im Gastgewerbe oft schwer zu bekommen – besonders schlimm ist es, wenn jemand in der Saison ausfällt © fotoinfot - stock.adobe.com

Der Tourismus gehört weltweit zu den am schnellsten wachsenden Branchen. Noch nie konnten sich so viele einen Urlaub leisten. Auch im Tourismusland Kärnten brummt die Konjunktur. Nur ein Faktum könnte die Branche hart am Boden aufkommen lassen: der eklatante Mangel an Mitarbeitern. Nicht nur Fachkräfte im Service und in der Küche fehlen, auch Hilfskräfte sind Mangelware.