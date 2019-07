Facebook

Ein Augenmerk setzt man heuer auf den „Neuen Zrikus“ mit arkobatischen Höchstleistungen in teils schwindelerregender Höhe wie bei der finnischen Gruppe „Sisus Sirkus“ © KK/Olala

Es war heiß im Sitzungssaal der Liebburg. Hans Mutschlechner schaltete den Ventilator ein und sagte: „Das ist schon Teil der Show – willkommen bei Olala“. So hat es sich bei der Pressekonferenz zum 28. Olala Straßentheaterfestival zugetragen. Damit kam Organisator Mutschlechner schon auf einen Höhepunkt des diesjährigen Festivalprogrammes zu sprechen: „Der Oktopus in der Liebburg“ – ein Programm der britischen Gruppe „Designs in Air“. „Aus den Fenstern der Liebburg werden von Mittwoch bis Samstag zehn Meter lange aufgeblasene Arme hängen“, sagt Mutschlechner und fügt grinsend hinzu: „Der Oktopus selbst sitzt in der Liebburg“.