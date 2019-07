Facebook

© AP/Martin Meissner

Zur Wochenmitte kann sich die Sonne vorübergehend überall besser und damit auch für längere Zeit durchsetzen. Ein Hochdruckgebiet dehnt sich nämlich vom Nordwesten zu uns her aus. Es bringt zunehmend trockenere Luft. Vielerorts kommen rund 10 Sonnenstunden zusammen. Dabei ist es aber weiterhin nicht übermäßig warm. Auch wenn zeitweise Wolken am Himmel zu sehen sind, sollte man auf jeden Fall etwas im Freien unternehmen. "Es herrscht gutes Freizeit- und Ausflugswetter", verspricht der Meteorologe Werner Troger. Die 25-Grad-Marke wird nur ganz selten erreicht. Im Raum Matrei hat es bis zu 22 oder 23 Grad am Nachmittag, kaum mehr. Vor allem im hinteren Iseltal weht mitunter ein lebhafter Tauernwind.