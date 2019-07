Die Hochblüte kleiner Kinos war die Zeit von 1950 bis in die 1970er-Jahre. Damals gab es auch außerhalb der großen Zentren Kinos. In Osttirol gab es Kinos in Lienz, Matrei und Sillian.

Das Stadt-Kino Linder in der Schweizergasse in Lienz um 1918 © otograf unbekannt, SAMMLUNG IRENE LINDER, TAP

Die Unterhaltungsindustrie ist nicht auf dem Land daheim. Aber wenn etwas in ihren amerikanischen Epizentren beschlossen wurde, dann spürte man das auch in den kleinen Dörfern. Ein Beispiel dafür sind die Kinos. Diese gab es zwar auch in der österreichweiten Hochblüte der Landkinos von 1950 bis in die späten 1970er-Jahre nicht in jeder Gemeinde, aber es waren in Kärnten einmal – wenn auch nicht gleichzeitig –über 50 und in Tirol 56.