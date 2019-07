Facebook

Die Bombendrohung war letzten Mittwochabend eingegangen und hatte sich auf ein Innsbrucker Innenstadtlokal bezogen © APA/ZEITUNGSFOTO.AT

Nach einer Bombendrohung am vergangenen Mittwochabend in einem Fast-Food-Restaurant in der Innsbrucker Altstadt und einem darauffolgenden Schusswechsel in der Wildschönau im Tiroler Unterland bleibt das Motiv des 55-jährigen Tatverdächtigen weiter unklar. "Er redet nicht mit uns. Das ist auch sein gutes Recht", sagte der Leiter des Landeskriminalamtes, Walter Pupp.