Keine Verletzten Explosion in Umspannwerk in Osttirol

In Nußdorf/Debant standen Sonntagnachmittag die Feuerwehren im Einsatz. Dort war es in der Außenanlage des Umspannwerkes zu einer Explosion gekommen.

Ein Hochspannungswandler brannte © Brunner Images

Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr kam es beim Umspannwerk Lienz in Nußdorf/Debant zu einer Explosion in der Außenanlage. In der Folge stand ein Hochspannungswandler der 100 kV-Anlage in Vollbrand. Die Feuerwehren Lienz und Nußdorf/Debant wurden alarmiert. Auch das Rote Kreuz und die Polizei standen im Einsatz. Kurz vor 17 Uhr hieß es schließlich "Brand aus".