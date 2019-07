Ein Unbekannter hat am Freitag in Lavant in Osttirol die Scheibe eines Autos eingeschlagen und sich im Inneren des Wagens bedient. Beute war nur gering.

Die Polizei sucht den Autoeinbrecher © KLZ/Kanizaj

Ein bisher unbekannter Täter drang am Freitag in der Zeit von 9.40 bis 10.30 Uhr in Lavant in Osttirol in ein Auto ein. Der Wagen stand auf einem Parkplatz in der Nähe der "Schmid Brücke". Der Täter schlug beim Pkw auf der Fahrerseite die Scheibe der hinteren Türe mit einem unbekannten Werkzeug ein. Er stahl aus dem Auto eine im Fußraum abgelegte Handtasche und aus dem Handschuhfach zwei Geldtaschen mit einer geringen Menge Bargeld und Dokumenten.