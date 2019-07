OVP im Bezirk will unbedingt vierten Platz auf der Landesliste. Wer diese besetzen soll, ist noch offen.

Oskar Januschke will von einer Kandidatur nichts wissen, aber es gab Gespräche mit ihm © Brunner

Vorbei sind in der Osttiroler ÖVP die Zeiten, in denen zwischen den Bünden die Hackln flogen – bei der Nominierung von Kandidaten für Wahlen. Für die Nationalratswahl am 29. September gibt es auch keine Messer zu wetzen. Warum? Kompetente Kandidaten sind Mangelware.