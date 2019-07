Facebook

Alessio Lilli hat noch keine Angst vor einer erdöllosen Zukunft © KK/CLAVIS

Während das Bundesheer den Schutz der Transalpinen Pipeline (TAL) in Osttirol übte, gab deren General Manager Alessio Lilli am Donnerstag die Geschäftszahlen des „Transportunternehmens“ für das Jahr 2018 bekannt: Zwar floss letztes Jahr wegen eines Schadens in einer Raffinerie in Deutschland mit 41,6 Millionen Tonnen nicht ganz so viel Öl durch Osttirol wie 2017, dafür erhöhte sich aber der Bilanzgewinn um 200.000 Euro und lag bei 1,4 Millionen. Dies macht 2019 auch Investitionen in der Höhe von 2,4 Millionen Euro möglich.