Wetter Bis zu 30 Grad: Am Freitag ist Badewetter angesagt

Einiges an Sonnenschein, hochsommerlich warm.

Abkühlung gefällig? © moofushi - stock.adobe.com

Es fließen hochsommerlich warme Luftmassen zu uns. Gleichzeitig nehmen dabei Schwüle und Labilität vorübergehend deutlich ab, sodass uns ein überwiegend sonniger und vergleichsweise stabiler Wetterverlauf ins Haus steht. Nur vorübergehend ziehen ein paar ausgedehntere Wolkenfelder am Himmel vorüber. Im Raum Lienz sind Spitzenwerte bis knapp 30 Grad zu erwarten. "Damit herrscht Badewetter", verspricht der Meteorologe Werner Troger. In Matrei hat es bis zu 28 Grad am Nachmittag. Im hinteren Iseltal weht zudem Tauernwind.