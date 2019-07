Kleine Zeitung +

Osttirol Musik und schnelle Sportwagen stehen diese Woche am Programm

Die New O´Lienz Jazztage stehen in Lienz an, beim Suntowner-Dienstagskonzert unterhalten Anke Angel & Robert Shumy und schnelle Flitzer auf vier Rädern treffen sich beim Sportwagentreffen "Feuer am Asphalt".