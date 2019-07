Facebook

Josef Mair, Bürgermeister von Außervillgraten, und GemNova- Prokurist Nikolaus Kraak arbeiten bei der Personalsuche intensiv zusammen © GemNova

Immer mehr Gemeinden suchen dringend Personal. Als Übergangslösung in der Urlaubszeit, als Karenzvertretung oder dauerhaft. Der Such-, Auswahl- und Entscheidungsprozess stellt für so manch eine Gemeinde aber eine Herausforderung dar.