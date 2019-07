Beruf und Studium unter einen Hut bringen: Ab Herbst 2019 ist das auch in Lienz möglich. Wirtschaft und Politik begrüßen Initiative.

Neu in Lienz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Durch das neue Angebot am Campus Technik an der Isel in Lienz werden besonders bereits im Beruf stehenden Personen angesprochen © Campus Technik Lienz

Seit im September 2018 die Aktivitäten der Universität Innsbruck und der UMIT im Neubau „Campus Technik Lienz“ eine neue Heimat gefunden haben, wurde das Angebot sukzessive ausgebaut: Neben zahlreichen Angeboten im Bereich der Wissenschaftskommunikation, wie etwa der Ausstellung Wirkungswechsel oder der Jungen Uni für Kinder, hat vor allem eine Doktoratsoffensive die Schnittstelle zwischen den Universitäten und der Osttiroler Wirtschaft gestärkt. Fünf Doktoranden arbeiten mittlerweile erfolgreich und in enger Kooperationen mit regionalen Betrieben an industriegeleiteten Forschungsprojekten, auch internationale Gastwissenschaftler haben bereits Forschungsaufenthalte in Lienz wahrgenommen. Ab Herbst 2019 kann das bereits angebotene Bachelorstudium Mechatronik auch berufsermöglichend studiert werden.