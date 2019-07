Facebook

Die Annahme am Samstag war: Herz Jesu-Feuer brennen über der Waldgrenze, wo es zu keinen Waldbränden kommt.

Doch, nicht überall wurde die Waldnähe gemieden: Um 22.16 Uhr ging am Samstag bei der Landesleitstelle Tirol Alarm ein. Gemeldet wurde ein Waldbrand in Amlach im Bereich Goggsteig. 61 Mann der Feuerwehren Amlach, Leisach und Lienz rückten aus. Löscharbeiten in der Samstagnacht waren aber aufgrund des unwegsamen Geländes nicht mehr möglich. Sie wurden auf Sonntagfrüh verlegt.