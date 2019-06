Facebook

Abkühlung kann heute nicht schaden © Jürgen Fuchs

Viel Sonnenschein bei Temperaturen zumeist zwischen 27 und 32 Grad hat der heutige Samstag zu bieten. Es kann wieder mit viel Sonnenschein gerechnet werden. Die Sonne dominiert zumeist sogar vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Nur am Nachmittag mischen da und dort über den Bergen ein paar Quellwolken mit. Die allermeisten dieser Quellwolken bleiben jedoch klein und bergen somit kein Gewitterrisiko in sich. "Die sommerlichen Temperaturen bleiben uns zudem erhalten und eine Erfrischung im Schwimmbad ist sicherlich willkommen", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die höchsten Temperaturen bewegen sich am Nachmittag im Raum Lienz nahe +32 Grad. Damit gibt es dort neuerlich einen sogenannten "Heißen Tag"!