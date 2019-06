Drogen werden über das Internet bis in die abgelegensten Dörfer geliefert. Polizei verzeichnet immer mehr Drogenlenker.

Nicht nur Cannabis, sondern auch harte Drogen werden vermehrt auch am Land über das Internet bezogen © Stefan Pajman

Heroin, Kokain, Meth per Klick „in den Warenkorb“ – das Internet macht es einfach, überall an Drogen zu kommen. „Der Einstieg ins Darknet ist auch nicht kompliziert“,weiß der Bezirkspolizeikommandant von Hermagor, Werner Mayer. Ungleich schwerer ist es für die Polizei den Paketsendungen hinterher zu kommen. Bei Schwerpunktaktionen in Postverteilerzentren werden nicht selten auch Osttiroler und Oberkärntner aufgedeckt.