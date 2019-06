Facebook

In Kartitsch wird das Herz-Jesu-Fest mit 3000 Lichtern zum Spektakel für Schaulustige © KK/Kofler

Das idyllische Bergsteigerdorf Kartitsch hat rund 770 Einwohner. So ist es wohl nicht übertrieben zu sagen, dass heute das fast ganze Dorf auf den Beinen ist, wenn über 100 Freiwillige um die Mittagszeit aufbrechen, um auf den Bergen die Herz-Jesu-Feuer zu entzünden. Über 3000 Lichter werden den Nachthimmel erhellen. Wer nicht in die Berge ausschwärmt, schmückt die Fenster im Tal mit Kerzen und Fensterbildern. Ab 21 Uhr wird in der Abenddämmerung am Dorfplatz das Herz-Jesu-Fest gefeiert.