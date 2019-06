DSDS-Fans aufgepasst: Der Dauerkandidat der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" mit Dieter Bohlen tritt in der Mausefalle in Lienz auf.

2016 wurde Menderes Bagci zum Dschungelkönig bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" gewählt © RTL

Menderes Bagci, der Dauerkandidat und Publikumsliebling der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" tritt am Samstag, den 28. Juni, live in der Mausefalle in Lienz auf. Seit 2002 nahm er Jahr für Jahr an der DSDS-Castingshow teil, die ihn schließlich nicht nur in Deutschland, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus berühmt machten. Außer ihm war nur Dieter Bohlen bei allen DSDS-Staffeln dabei. Mittlerweile tritt Menderes unter anderem auf Mallorca auf und hat bis zu 150 Auftritte pro Jahr.