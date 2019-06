Eine 57-Jährige verunfallte Donnerstagabend mit ihrem E-Bike auf der Gaimbergerstraße. Da sie sich nicht an den Unfallhergang erinnern kann, sucht die Polizei Lienz nach Zeugen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei Lienz sucht Zeugen eines E-Bike-Unfalls auf der Gaimbergerstraße (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Kaizaj

Am Donnerstag um 20.15 Uh, fuhr eine 57-Jährige mit ihrem E-Bike auf der Gaimbergerstraße (L 73) in Osttirol talwärts in Richtung Gaimberg. Die Frau war allein unterwegs und trug einen Fahrradhelm. Auf Höhe des Hauses Obergaimberg 32 kam die Frau aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades. Sie wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.

Sie kann sich an den Unfallhergang nicht erinnern, weshalb die Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer 059 133-72 30 um zweckdienliche Hinweise durch andere Verkehrsteilnehmer ersucht.