Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Matreier Rathaus wurden Wege gesucht, um finanziell wieder flüssiger zu werden © Ruggenthaler

Finanziell wieder Luft zu bekommen: Das war das unausgesprochene Motto der Matreier Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. Insgesamt wurden Beschlüsse für den Verkauf von 150 Hektar Waldflächen gefasst. Daraus resultiert eine Summe von 1,350 Millionen Euro an Erlösen. Hinzu kommen noch 200.000 Euro für Schadholz. Die Diskussion über den Verkauf verlief zum Teil sehr emotional – so, dass Bürgermeister Andreas Köll seinem Widerpart Bernd Hradecky, dem Chef der Matreier Liste, mehr als einmal einen Ordnungsruf androhte.